Синоптики зарегистрировали рекордно низкое атмосферное давление в Нижнем Новгороде 22 февраля

Ольга Мокеева пояснила, что давление воздуха — одна из главных характеристик физического состояния атмосферы, определяющая скорость и направление воздушных масс.

«В метеорологии давление воздушного слоя выражается в миллибарах или в миллиметрах ртутного столба (мм рт ст). Международная единица измерения этой величины — паскаль», — добавила она.

По ее словам, 21 февраля с приближением к территории области центра активного циклонического вихря, сформировавшегося над теплой Атлантикой, было отмечено очень низкое атмосферное давление.

«На метеостанции, расположенной в нагорной части Нижнего Новгорода, стрелка барометра к 18:00 достигла отметки “726 мм рт ст”, что на 23 деления ниже обычных значений: климатическая февральская норма составляет 749 мм рт ст. Таких значений в Нижнем Новгороде не отмечалось более 50 лет. Для февраля это не предел, поскольку рекордно низкое атмосферное давление (713,6 мм рт ст) было зафиксировано более 100 лет назад, 4 февраля 1912 года», — рассказала Мокеева.

СПРАВКА:

За весь период инструментальных непрерывных климатических наблюдений самое низкое положение столбика барометра было зафиксировано в январе 1975 года — всего 709,7 мм рт ст.