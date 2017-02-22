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16:47 (мск), источник: РБК

Москва отменила надбавки врачам за ученую степень и почетное звание

Московские власти отменили обязательные надбавки врачам за ученую степень и почетные звания. Доплаты за лечение ВИЧ-инфицированных, туберкулезных, онкологических и парализованных больных сократились.

Источник: РИА "Новости"

Московские власти отменили обязательные надбавки к окладу, которые получают врачи за наличие ученой степени или почетного звания. Это следует из приказа столичного департамента здравоохранения от 26 декабря 2016 года № 1033. В нем говорится, что размеры доплат теперь устанавливаются самостоятельно медицинским учреждением.

Ранее в приказах говорилось, что «показатели увеличения минимального должностного оклада» врачей определяет департамент. Доплата за почетное звание составляла 30% от должностного оклада, за докторскую степень — 20%, за кандидатскую — 10%. В новом приказе эти нормативы уже не прописаны.

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При этом минимальные оклады медицинских работников по-прежнему устанавливают властями. Теперь они повышены примерно в два раза. Для медиков и фармацевтов первого уровня — с 8,5 тыс. руб. до 17,6 тыс. руб., для среднего медицинского персонала — с 10,5 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для врачей и провизоров — с 18,6 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для руководителей структурных подразделений — с 22,1 тыс. руб. до 40 тыс.руб.

Директор НИИ организации здравоохранения при Департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов утверждает, что ученые степени и почетные статусы «отражались на зарплате только формально» и приводили к «фиктивным надбавкам». «Москва заинтересована в эффективных специалистах. Для этого действует система стимулирующих выплат, которая привязана к качеству работы специалиста», — заявил Мелик-Гусейнов.

Помимо отмены обязательных выплат за степени и звания, департамент сократил надбавки врачам за специализацию. Доктора, лечащие ВИЧ-инфицированных и больных СПИД, будут получать не 60%, а 30% к должностному окладу. Доплаты для психиатров и наркологов, а также для врачей, работающих с парализованными пациентами, снижаются с 25% до 15%. Надбавки за лечение туберкулезных, онкологических больных и детей с поражением центральной нервной системы — с 15% до 10%. В новом приказе также ничего не говорится о доплатах за работу в кожно-венерологических диспансерах, ранее она составляла не менее 15% от оклада.

Комментарии
1
Василиса Премудрая
Вот недавно так радовались и подчеркивали "повышение зарплаты" медикам. Недолго радовались - все уже убрали. Как "разноцветные флажки" к Первомаю. Да, лечите, ВИЧ-инфицированных, туберкулезников с открытой формой, оперируйте язву, или банальный аппендицит за 8 -10 тыс. руб./мес. Может быть, быть лучше честными? и озвучить, сколько стоят медицинские услуги реально? ОМС - это смешно. это только при приеме на работу требуют, как прописку. ДМС - тоже смешно - разве что врача вызвать на дом и рецептами разжиться)) Любое лечение (даже не серьезное, банальное ОРВИ, например) - это в любом случае личные деньги и помощь близких людей. Врачей, работающих в государственной структуре в очередной раз унизили - разносчик обуви, или пиццы получает больше! Вы хотите такого врача?? Мы все равно, к ним не ходим. Ну, надо тогда, "упразднить их как класс". Отменить ОМС и выплаты с зарплаты обязательные граждан. Но, нельзя издеваться над мед. работниками, сокращая им зарплату до 8 тысяч.((
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