Москва отменила надбавки врачам за ученую степень и почетное звание

Ранее в приказах говорилось, что «показатели увеличения минимального должностного оклада» врачей определяет департамент. Доплата за почетное звание составляла 30% от должностного оклада, за докторскую степень — 20%, за кандидатскую — 10%. В новом приказе эти нормативы уже не прописаны.

Московские власти отменили обязательные надбавки к окладу, которые получают врачи за наличие ученой степени или почетного звания. Это следует из приказа столичного департамента здравоохранения от 26 декабря 2016 года № 1033. В нем говорится, что размеры доплат теперь устанавливаются самостоятельно медицинским учреждением.

При этом минимальные оклады медицинских работников по-прежнему устанавливают властями. Теперь они повышены примерно в два раза. Для медиков и фармацевтов первого уровня — с 8,5 тыс. руб. до 17,6 тыс. руб., для среднего медицинского персонала — с 10,5 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для врачей и провизоров — с 18,6 тыс. руб. до 30 тыс. руб., для руководителей структурных подразделений — с 22,1 тыс. руб. до 40 тыс.руб.

Директор НИИ организации здравоохранения при Департаменте здравоохранения Москвы Давид Мелик-Гусейнов утверждает, что ученые степени и почетные статусы «отражались на зарплате только формально» и приводили к «фиктивным надбавкам». «Москва заинтересована в эффективных специалистах. Для этого действует система стимулирующих выплат, которая привязана к качеству работы специалиста», — заявил Мелик-Гусейнов.