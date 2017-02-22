Москва отменила надбавки врачам за ученую степень и почетное звание
Московские власти отменили обязательные надбавки врачам за ученую степень и почетные звания. Доплаты за лечение
Московские власти отменили обязательные надбавки врачам за ученую степень и почетные звания. Доплаты за лечение
Московские власти отменили обязательные надбавки к окладу, которые получают врачи за наличие ученой степени или почетного звания. Это следует из приказа столичного департамента здравоохранения от 26 декабря 2016 года № 1033. В нем говорится, что размеры доплат теперь устанавливаются самостоятельно медицинским учреждением.
Ранее в приказах говорилось, что «показатели увеличения минимального должностного оклада» врачей определяет департамент. Доплата за почетное звание составляла 30% от должностного оклада, за докторскую степень — 20%, за кандидатскую — 10%. В новом приказе эти нормативы уже не прописаны.
При этом минимальные оклады медицинских работников
Директор НИИ организации здравоохранения при Департаменте здравоохранения Москвы Давид
Помимо отмены обязательных выплат за степени и звания, департамент сократил надбавки врачам за специализацию. Доктора, лечащие