В Советском районе Волгограда на сутки перекроют две улицы

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, движение автомобилей будет ограничено с 00:00 23 февраля до 00:00 24 февраля.

Кроме того, с 00:00 25 февраля до 00.00 26 февраля будет ограничено движение машин по улице Даугавской в границах от улицы Петроградской до улицы Калининградской. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Ухтомского, Петроградской, Калининградской.

Ограничение движения связано с проведением работ по устройству наружных сетей теплоснабжения.