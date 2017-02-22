В Советском районе Волгограда на сутки перекроют две улицы
Автомобилистам запретят проезд по улицам Краснопресненская и Даугавская в Советском районе Волгограда.
Автомобилистам запретят проезд по улицам Краснопресненская и Даугавская в Советском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Кроме того, с 00:00 25 февраля до 00.00 26 февраля будет ограничено движение машин по улице Даугавской в границах от улицы Петроградской до улицы Калининградской. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Ухтомского, Петроградской, Калининградской.
Ограничение движения связано с проведением работ по устройству наружных сетей теплоснабжения.