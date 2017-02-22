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16:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Госавтоинспекторы научат жителей Воронежской области безопасности на дорогах

Акция «Сложности перехода» стартует в марте 2017 года.

Федеральная кампания «Сложности перехода» стартует в Воронежской области в марте 2017 года, сообщил глава управления ГИБДД областного ГУ МВД Евгений Шаталов на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым в среду, 22 февраля. Специалисты научат жителей безопасности на дорогах.

В рамках проекта мероприятия пройдут в 30 школах, 25 детсадах, 10 вузах и пяти автошколах региона. Кроме того, акции состоятся в отделах ГИБДД, пенсионных фондах, на АЗС, а также в торговых центрах, на вокзалах. Акции планируются в 10 регионах РФ. Алексей Гордеев поддержал проведение кампании в Воронежской области.

Проект реализуют госавтоинспекция МВД России и Российский союз автостраховщиков. В регионах запустили ролики на местном телевидении, в учебных заведениях пройдут интерактивные уроки о правильном поведении на пешеходных переходах.

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