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16:57 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

27—28 февраля в ряде домов Советского и Вахитовского районов Казани отключат воду

(Город Казань KZN.RU, 22 февраля). 27 и 28 февраля в ряде домов Советского и Вахитовского районов Казани будет прекращено водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ.

С 9.00 27 февраля до 6.00 28 февраля не будет воды в Советском районе по адресам: Бухарская, 1, 1а, 1 к.1; 3а, 3а к.1, 2; 5а, Крылова, 3, Скрябина, 6, 6/1, 8 к.1, 2, 3, 4, 5, 7; 8а, 8а к.1, 2.

Также воды не будет в частных жилых домах по улицам Бухарская, Крылова, Рылеева, Скрябина, Физкультурная, Фонвизина, Фруктовая, Черепичная, Шахтерская.

С 9.00 28 февраля до 9.00 1 марта планируется прекращение подачи воды в Вахитовском районе по адресам: Абжалилова, 1/82, А. Еники, 3, 17, 17б, 25, Вишневского, 49, 49а, 49б, 51/1, Достоевского, 72/19, 73, 73а, 78а, 82/1, Зинина, 15, Л. Шмидта, 29, 31, 33, 36/14 (д/с № 312), Товарищеская, 16, 19/72, 21, 25, 27, 27а, 28/1, 29, 30, 30а, 30Б, 31а, 31б, 32, 32а, 33, 34, 40, 40б, 42.

Также отключение коснется домов по улицам: Закамская, Кривая, Кузнечная, М. Латыпова, Малая Слободская, Мало-Пугачевский овраг, Нахимовский овраг, Нестеровская, Нестеровский овраг, Нестеровский спуск, Ново-Пугачевская, Охотская, Поперечно-Центральная, Поперечно-Слободская, Поперечно-Хороводная, Потребительская, Пугачева, Пугачевская, Рабочей Молодежи, Ракетная, Сборная, Тихая, Хороводная, Центральная.

Автоцистерны с водой будут размещены согласно поступающим заявкам, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал».

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