Троих крымчан наградили медалями «Участнику военной операции в Сирии»

Трое крымчан получили медали за участие в сирийском конфликте, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. Так, Роману Балакину, Леониду Черненькому и Максиму Потоцкому были вручены медали «Участнику военной операции в Сирии».

«Мы гордимся, что у нас растет достойное молодое поколение ребят, которые с честью и доблестью оберегают самое хрупкое и драгоценное на земле — мир. Крепкого вам здоровья, добра и успехов, дорогие наши мужчины», — заявила глава райадминистрации Ирина Бойко.

Церемонию вручения наград приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.