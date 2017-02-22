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15:40 (мск), источник: АиФ Крым

Троих крымчан наградили медалями «Участнику военной операции в Сирии»

Жители Симферопольского района получили медали за участие в сирийском конфликте. Глава райадминистрации города рассказала, что гордится достойным молодым поколением.

Трое крымчан получили медали за участие в сирийском конфликте, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. Так, Роману Балакину, Леониду Черненькому и Максиму Потоцкому были вручены медали «Участнику военной операции в Сирии».

«Мы гордимся, что у нас растет достойное молодое поколение ребят, которые с честью и доблестью оберегают самое хрупкое и драгоценное на земле — мир. Крепкого вам здоровья, добра и успехов, дорогие наши мужчины», — заявила глава райадминистрации Ирина Бойко.

Церемонию вручения наград приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.

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