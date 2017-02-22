Троих крымчан наградили медалями «Участнику военной операции в Сирии»
Жители Симферопольского района получили медали за участие в сирийском конфликте. Глава райадминистрации города рассказала, что гордится достойным молодым поколением.
Жители Симферопольского района получили медали за участие в сирийском конфликте. Глава райадминистрации города рассказала, что гордится достойным молодым поколением.
Трое крымчан получили медали за участие в сирийском конфликте, сообщили в
«Мы гордимся, что у нас растет достойное молодое поколение ребят, которые с честью и доблестью оберегают самое хрупкое и драгоценное на земле — мир. Крепкого вам здоровья, добра и успехов, дорогие наши мужчины», — заявила глава райадминистрации Ирина Бойко.
Церемонию вручения наград приурочили к празднованию Дня защитника Отечества.