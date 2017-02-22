Суд Кстово обязал «Водоканал» обеспечить город «качественной питьевой водой», уничтожив в водопроводе споры сульфитредуцирующих клостридий

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, первый случай обнаружения в водопроводной воде ГВС в городе Кстово «спор сульфитредуцирующего клостридия» установлен 15 января 2016 года.

В дальнейшем 16 марта, 6 мая, 25 июля 2016 года в территориальный отдел Роспотребнадзора также поступала информация об обнаружении спор сульфитредуцирующих клостридий в пробах питьевой воды в Кстово, которая нашла свое подтверждение в ходе испытаний воды. По результатам руководство МУП «Городской Водоканал» Кстово неоднократно привлекалось к административной ответственности.

Собеседник агентства отметил, что «учитывая характер опасности, создающей угрозу жизни и здоровью людей, проживающих в Кстово и нарушение положений нормативных правовых актов, ответственным за выявленные нарушения является МУП “Городской Водоканал” Кстова в результате бездействия которого, на протяжении длительного периода нарушаются требования санитарного законодательства к холодному питьевому водоснабжению».

Во время рассмотрения дела судом проводились испытаний воды на территории Кстово. Согласно представленным протоколам испытаний от 8 сентября и 7 декабря 2016 года в воде было обнаружено недопустимое количество споров бактерий. Кроме того, в пробах питьевой воды от 18 января 2017 года вновь обнаружены споры сульфитредуцирующих клостридий, при нормативе — «отсутствие».

Таким образом, в суде было установлено, что с начала 2016 года и по 18 января 2017 года МУП «Городской Водоканал» Кстово не в полной мере выполняет свои обязанности по обеспечению населения города питьевой водой, соответствующей требованиям санитарного законодательства по показателю «безопасность», за что неоднократно привлекался к административной ответственности.

Суд обязал «Водоканал» Кстово Нижегородской области обеспечить качество питьевой воды для населения города по показателю «безопасность», а также регулярно предоставлять в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Кстовском, Большемурашкинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Перевозском районах документы, подтверждающие проведение мероприятий, направленных на обеспечение подачи качественной питьевой воды.

Как сообщалось ранее, на минувшей неделе в водопроводной воде в Кстово был обнаружен норовирус.

Для профилактики кишечных инфекций рекомендуется соблюдать элементарные правила личной гигиены: мыть руки перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета и после контакта с деньгами. На время проведения Роспотребнадзором проверочных мероприятий жителям города Кстово рекомендуется употреблять для питья только бутилированную или кипяченую воду.

Напомним также, что долги «Водоканала» Кстово ОАО «Нижегородский водоканал» составляют 87 млн. рублей.

СПРАВКА

Норовирусная инфекция — это острое инфекционное заболевание. Симптомами инфекции является повышение температуры тела, тошнота, рвота, жидкий стул. Заболевание протекает в течение нескольких дней. Вирус погибает при кипячении.