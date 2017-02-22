Ограничения движения в выходные: что перекроют и как объехать

Несколько улиц в центре столицы перекроют в ближайшие выходные, в связи с проведением праздничных мероприятий. Автомобилистам советуют быть внимательными и заранее искать пути объезда. Для выполнения ремонтных работ закроют также некоторые вестибюли метро. Пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости. Подробнее обо всех изменениях — в материале m24.ru. Метро В субботу, 25 февраля, и в воскресенье, 26 февраля, будут закрыты северный вестибюль станции «Сходненская» и восточный вестибюль станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии, а также южный вестибюль станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Вход и выход пассажиров будут осуществляться через противоположные вестибюли станций — южный, западный и северный, соответственно.

Кроме того, московский метрополитен напоминает, что сразу после выходных, с 27 февраля закроют западный вестибюль станции «Крылатское». Вестибюль возобновит работу 6 марта. Какие станции метро закрыты сейчас До 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская». Вход и выход производится через восточные вестибюли. До 15 мая закрыт вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Вход и выход — через вестибюли станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии. До 1 мая закрыт северный вестибюль станции «Кутузовская». Для входа и выхода пассаижры могут использовать южный вестибюль, а также станцию МЦК. До 31 августа закрыт северный вестибюль станции «Красные ворота» (со стороны первого вагона из центра). Северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра) начнет принимать пассажиров после 30 сентября. До этого попасть на станцию можно через южный вестибюль и вестибюли станции «Площадь Гагарина» МЦК. Наконец, до 30 декабря 2017 года не работает восточный вестибюль станции «Полежаевская», включая подуличный переход к нему. Вход и выход осуществляются через западный вестибюль. Перекрытия дорог Движение по ряду улиц в центре столицы будет ограничено 23 и 26 февраля. 23 февраля перекроют движение на пяти улицах. Там пройдут мероприятия по случаю празднования Дня защитника Отечества. С 9 утра ограничат проезд по Страстному бульвару на участке от Тверской улицы до улицы Петровка, а также по улице Большая Дмитровка. С 10:00 нельзя будет проехать по улице Петровка от площади Петровских ворот до Театрального проезда. Примерно с 12:30 перекроют участок Театрального проезда в районе перекрестка с Петровкой. Вечером, с 19:00 до 21:30, ограничат движение на улице Кадырова. Проезд по перекрытым участкам будут открывать по мере завершения мероприятий.

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