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19:17 (мск), источник: m24.ru

Ограничения движения в выходные: что перекроют и как объехать

Ряд столичных улиц перекроют во время проведения праздничных мероприятий, также будут закрыты несколько вестибюлей метро.

Несколько улиц в центре столицы перекроют в ближайшие выходные, в связи с проведением праздничных мероприятий. Автомобилистам советуют быть внимательными и заранее искать пути объезда. Для выполнения ремонтных работ закроют также некоторые вестибюли метро. Пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями или станциями метро, расположенными поблизости. Подробнее обо всех изменениях — в материале m24.ru.

Метро

В субботу, 25 февраля, и в воскресенье, 26 февраля, будут закрыты северный вестибюль станции «Сходненская» и восточный вестибюль станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии, а также южный вестибюль станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Вход и выход пассажиров будут осуществляться через противоположные вестибюли станций — южный, западный и северный, соответственно.

Кроме того, московский метрополитен напоминает, что сразу после выходных, с 27 февраля закроют западный вестибюль станции «Крылатское». Вестибюль возобновит работу 6 марта.

Какие станции метро закрыты сейчас

До 1 марта закрыты западные вестибюли станций «Фили» и «Пионерская». Вход и выход производится через восточные вестибюли. До 15 мая закрыт вестибюль станции «Петровско-Разумовская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Вход и выход — через вестибюли станции «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии.

До 1 мая закрыт северный вестибюль станции «Кутузовская». Для входа и выхода пассаижры могут использовать южный вестибюль, а также станцию МЦК.

До 31 августа закрыт северный вестибюль станции «Красные ворота» (со стороны первого вагона из центра). Северный вестибюль станции «Ленинский проспект» (со стороны последнего вагона из центра) начнет принимать пассажиров после 30 сентября. До этого попасть на станцию можно через южный вестибюль и вестибюли станции «Площадь Гагарина» МЦК.

Наконец, до 30 декабря 2017 года не работает восточный вестибюль станции «Полежаевская», включая подуличный переход к нему. Вход и выход осуществляются через западный вестибюль.

Перекрытия дорог

Движение по ряду улиц в центре столицы будет ограничено 23 и 26 февраля.

23 февраля перекроют движение на пяти улицах. Там пройдут мероприятия по случаю празднования Дня защитника Отечества.

С 9 утра ограничат проезд по Страстному бульвару на участке от Тверской улицы до улицы Петровка, а также по улице Большая Дмитровка. С 10:00 нельзя будет проехать по улице Петровка от площади Петровских ворот до Театрального проезда.

Примерно с 12:30 перекроют участок Театрального проезда в районе перекрестка с Петровкой. Вечером, с 19:00 до 21:30, ограничат движение на улице Кадырова.

Проезд по перекрытым участкам будут открывать по мере завершения мероприятий.

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В воскресенье, 26 февраля, ограничения движения будут связаны с проведением марша памяти Бориса Немцова. С 11:00 до окончания мероприятия движение транспорта, в том числе общественного, ограничат по внутренней стороне Страстного бульвара, Петровского бульвара, Рождественского и Сретенского бульваров. Ограничение проезда также введут улице Лубянка и на проспекте Сахарова от Садового кольца до Тургеневской площади.

В столичном департаменте транспорта москвичам также напоминают, что до 28 февраля из-за инженерных работ действует ограничение движения на участке Николоямской улицы от дома № 52, строение 1 до дома № 54, строение 1.

Также до 28 февраля полностью перекрыта 1-я Новокузьминская улица от дома № 2/8 до дома № 1. До 24 февраля нельзя будет проехать по дублеру Рязанского проспекта в районе дома № 30, корпус 2 по Рязанскому проспекту.

Расписание наземного транспорта

Во время шествия по Страстному бульвару, улице Петровка и Театральной площади, а также митинга на площади Революции 23 февраля ряд столичных автобусов будут следовать по особым маршрутам.

С 7:30 до окончания мероприятий автобусы № А будут следовать от стадиона «Лужники» до Никитских ворот, автобусы № м10 — от Лобненской улицы до станции метро «Маяковская», а автобусы маршрута № т15 — от южного входа ВДНХ до станции метро «Достоевская».

С 11:00 и также до завершения мероприятий автобусы № 38 проследуют от Рижского вокзала до станции метро «Трубная», №№ 101 и 904 — до Белорусского вокзала. Автобусы № м2 будут переводить пассажиров от остановки «Фили» до станции метро «Библиотека имени Ленина», а автобусы № м3 — от стадиона «Лужники» до станции метро «Кропоткинская».

С 11:30 автобусы маршрута № 144 будут следовать от станции метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник».

24 февраля автобусы № 839 будут курсировать между станцией метро «Кантемировская» и Бюро судебно-медицинской экспертизы по расписанию субботы. .

С 25 февраля изменяется маршрут автобуса № 892 Метро «Саларьево» — Микрорайон «Солнцево-Парк». От остановки «Микрорайон «Солнцево-Парк» автобусы будут следовать по улицам Летчика Грицевца и Летчика Новожилова к остановке «Санаторий № 14», а затем прежним маршрутом до станции метро «Саларьево». Как отметили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс», в связи с изменениями, автобусы № 892 больше не будут обслуживать остановки «Торговый центр» и «Храм Святого Благоверного Князя Александра Невского».

Электрички

В период февральских праздников также изменится график движения пригородных электропоездов. С 23 по 25 февраля электрички все направлений, кроме Ленинградского, будут курсировать по расписанию субботы.

Сообщается, что на Ленинградском направлении 23 и 24 февраля пригородные и скорые пригородные поезда «Ласточка» на участке Москва — Тверь будут следовать по графику выходного дня, а электрички на участке Бологое — Угловка — по обычному расисанию, в соответствии с календарными днями недели.

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