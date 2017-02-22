Учиться бесплатно в вузах смогут 16 тыс. южноуральцев

В этом году в области проведут масштабную замену старых лифтов. Планы обсудили на заседании правительства и считают их беспрецедентными. Говорили и о будущем учебном году. Губернатор поручил распределить бюджетные места так, чтобы в области готовили больше специалистов, востребованных на рынке труда, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Учиться бесплатно в вузах и техникумах в будущем году смогут 16 тысяч молодых южноуральцев. Это цифра осталась неизменной по сравнению с прошлым годом. А вот распределять количество бюджетных мест по учебным заведениям будут по-другому. Больше бесплатных мест станет там, где изучают промышленное производство, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь. Это, подчеркивает губернатор, соответствует стратегии развития области.

«В эти сферы мы готовим специалистов по новым стандартам, которые так называемые топ-50. То есть, это высококвалифицированные кадры, которые соответствуют всем стандартам федерации», — подчеркнул министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Капитальный ремонт — еще один вопрос для активного обсуждения. Глава Минстроя заявляет, что сейчас в области работают 6 тыс. лифтов, возраст которых перевалил за четверть века. Они опасны для жизни. В этом году заменят тысячу кабин в многоэтажках Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска и Снежинска.

«Это такой для Челябинской области беспрецедентный случай. Многие лифты у нас уже более 25 лет, и надо их менять», — подчеркивает Виктор Тупикин, министр строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Говорят и о высокотехнологичном производстве. Завод из Магнитогорска, который выпускает роботов, стал первым в области, кто получил субсидии из фонда развития промышленности. В ближайшее время государственное финансирование получат еще 28 предприятий. Они претендуют на 1 млрд рублей. Субсидии позволят производить импортозамещающую продукцию и открыть около 500 новых рабочих мест.