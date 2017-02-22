Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Порошенко заявил о 50 тыс. военных РФ и 470 танках на границе
Виктория Дайнеко и ее дочка попали в неприятную ситуацию
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Говоришь с русскими — они говорят одно, с украинцами — другое»Глава МИД Швеции рассказала об итогах визита в Москву
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
Откровенный снимок: 40-летняя Гусева в чулках удивила фанатов
Ляшко поглумился над смертью Чуркина - СМИ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Белое платье по фигуре: Кабаева обворожила гостей турнира
Эксперт о мерах Путина по ДНР: Предупредил Трампа
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
15:45 (мск), источник: PROUFU.ru

В мэрии Уфы придумали, как убрать пробки с улицы Жукова и Уфимского шоссе

Сегодня в мэрии обсудили программу развития транспортной системы Уфы, сообщает мэрия.

В частности, были представлены два городских сектора, требующих транспортных решений по оптимизации дорожного движения. Первым транспортным узлом стало пересечение Уфимского шоссе с улицей Чудской. Вторым приведенным примером стало пересечение улицы Маршала Жукова и улицы Юрия Гагарина.

Всего были сделаны предложения по модификации 72 секторов. Они включают в себя мероприятия по организации дорожного движения, работы светофоров, пешеходного потока и др.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Подробности обысков в мэрии Уфы: администрация саботировала проверку минфина
МИД ответил на заявления о вмешательстве РФ в дела Черногории
Китайцы строят объекты с раздвижной крышей на спорных островах
Шойгу предложил отказаться от «бесконечной милитаризации» России
Путину обещают снижение ставок по ипотеке до исторически низких
Верховный суд освободил активиста Ильдара Дадина
В Германии задержан россиянин по подозрению в финансировании ИГ
Грузовой корабль Dragon не смог пристыковаться к МКС
Спорт
Определен состав сборной России на ЧМ по лыжным гонкам Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта
Авто
Госдума приняла закон о штрафе в 500 000 рублей за ямы Документ ужесточает ответственность дорожных служб, по вине которых водитель мог попасть в ДТП
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
В шоу «Модный приговор» сменился ведущий Причины замены Александра Васильева пока не сообщаются
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Тина Канделаки рассказала о личной жизни Генеральный продюсер «Матч ТВ» рассказала «Леди Mail.Ru» о работе, детях, муже, грузинских блюдах, семейных традициях и отношении к Дональду Трампу.
Дети
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной Певец возмущен суммой, которую на праздник собираются потратить другие родители.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь