В мэрии Уфы придумали, как убрать пробки с улицы Жукова и Уфимского шоссе

В частности, были представлены два городских сектора, требующих транспортных решений по оптимизации дорожного движения. Первым транспортным узлом стало пересечение Уфимского шоссе с улицей Чудской. Вторым приведенным примером стало пересечение улицы Маршала Жукова и улицы Юрия Гагарина.

Всего были сделаны предложения по модификации 72 секторов. Они включают в себя мероприятия по организации дорожного движения, работы светофоров, пешеходного потока и др.