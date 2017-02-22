В Самарском зоопарке проходит масленичная неделя

В эти дни с 13:00 до 14:00 посетители зоопарка могут принять участие в бесплатной фотосессии с масленичными сказочными героями (Аленушкой, Бабой Ягой, Русалкой, Скоморохом, Чертом, Старичком-боровичком) и прирученными животными контактного зоопарка.

26 февраля с 12:00 до 15:00 в зоопарке пройдут проводы Масленицы. В программе мероприятия — конкурсы, народные игры и забавы.

На празднике ребята смогут узнать, кто испек самый вкусный блин для медведя Умки, кто самый сильный и ловкий, а также поводить традиционный масленичный хоровод.