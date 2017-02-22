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17:04 (мск), источник: РИАЦ

В четырех учреждениях соцзащиты назначены новые руководители

При комитете социальной защиты населения Волгоградской области состоялось заседание экспертного совета по вопросам кадровой политики.

Источник: РИАЦ

По предложению членов экспертного совета на должности директоров четырех учреждений назначены новые руководители.

Директором Даниловского дома-интерната малой вместимости назначена Алла Умнова, ранее работавшая в отделении в станице Островской. Октябрьский центр социального обслуживания населения возглавит Ирина Меркулова, ранее работавшая в службе опеки и попечительства администрации Октябрьского района Волгоградской области.

Директором Калачевского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних стала Ольга Нестеренко Она в системе социальной защиты работает с 2008 года.

Новый руководитель назначен и в Центр социальной защиты населения по Дубовскому району — Ольга Бровкина, ранее работавшая в администрации Тракторозаводского района Волгограда и курировавшая социальную сферу.

По информации областного комитета социальной защиты населения, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 4 заседания, назначено 5 директоров учреждений. Формирование управленческого резерва из заместителей учреждений, начальников отделов, имеющих опыт в работе системы социальной защиты населения продолжается.

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