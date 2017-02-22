В четырех учреждениях соцзащиты назначены новые руководители
При комитете социальной защиты населения Волгоградской области состоялось заседание экспертного совета по вопросам кадровой политики.
При комитете социальной защиты населения Волгоградской области состоялось заседание экспертного совета по вопросам кадровой политики.
По предложению членов экспертного совета на должности директоров четырех учреждений назначены новые руководители.
Директором Даниловского
Директором Калачевского
Новый руководитель назначен и в Центр социальной защиты населения по Дубовскому району — Ольга Бровкина, ранее работавшая в администрации Тракторозаводского района Волгограда и курировавшая социальную сферу.
По информации областного комитета социальной защиты населения, в прошлом году экспертным советом по вопросам кадровой политики проведено 4 заседания, назначено 5 директоров учреждений. Формирование управленческого резерва из заместителей учреждений, начальников отделов, имеющих опыт в работе системы социальной защиты населения продолжается.