Калининградские таможенники задержали полтора центнера польской свинины

Следуя на микроавтобусе из соседней республики, он прибыл в зону таможенного контроля поста Мамоново. Пассажирскую таможенную декларацию мужчина подавать не стал.

В ходе досмотра в транспортном средстве было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находились ввезенные и незадекларированные в установленном порядке 58 полиэтиленовых упаковок свежего свиного мяса польского производства общим весом 149,35 кг. Как пояснил россиянин, данный товар он приобрел в Польше с коммерческой целью.

Ввоз мяса на территорию РФ был запрещен, а в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.