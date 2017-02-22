Калининградские таможенники задержали полтора центнера польской свинины
Почти 150 килограммов свинины пытался ввезти из Польши калининградец.
Почти 150 килограммов свинины пытался ввезти из Польши калининградец.
Следуя на микроавтобусе из соседней республики, он прибыл в зону таможенного контроля поста Мамоново. Пассажирскую таможенную декларацию мужчина подавать не стал.
В ходе досмотра в транспортном средстве было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находились ввезенные и незадекларированные в установленном порядке 58 полиэтиленовых упаковок свежего свиного мяса польского производства общим весом 149,35 кг. Как пояснил россиянин, данный товар он приобрел в Польше с коммерческой целью.
Ввоз мяса на территорию РФ был запрещен, а в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.