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17:00 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградские таможенники задержали полтора центнера польской свинины

Почти 150 килограммов свинины пытался ввезти из Польши калининградец.

Следуя на микроавтобусе из соседней республики, он прибыл в зону таможенного контроля поста Мамоново. Пассажирскую таможенную декларацию мужчина подавать не стал.

В ходе досмотра в транспортном средстве было установлено, что в грузовом отсеке автомобиля находились ввезенные и незадекларированные в установленном порядке 58 полиэтиленовых упаковок свежего свиного мяса польского производства общим весом 149,35 кг. Как пояснил россиянин, данный товар он приобрел в Польше с коммерческой целью.

Ввоз мяса на территорию РФ был запрещен, а в отношении гражданина возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщает отделение по связям с общественностью Калининградской областной таможни.

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