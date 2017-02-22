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18:58 (мск), источник: РИА Новости

Украденные из Дахау ворота концлагеря вернули обратно

БЕРЛИН, 22 фев — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Украденные более двух лет назад ворота концлагеря с кованой надписью «Труд освобождает» (Arbeit macht frei) доставлены обратно в мемориальный комплекс Дахау, расположенный неподалеку от Мюнхена, сообщила в среду радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Источник: AP 2017

В церемонии, организованной по этому поводу, приняли участие члены баварского правительства, а также президент Международного комитета Дахау Жан-Мишель Томас и руководство мемориала.

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В декабре 2016 года экспонат был обнаружен в норвежском городе Берген. Известно, что на след похищенных ворот норвежская полиция вышла благодаря анонимному звонку. Обстоятельства кражи остаются неясными.

Ворота были украдены в ночь на 2 ноября 2014 года, за информацию о местонахождении экспоната была объявлена награда в 10 тысяч евро.

Лагерь Дахау расположен в Баварии, это один из первых концлагерей на территории Германии. Лозунг «Труд освобождает» нацисты размещали на воротах многих концлагерей. Подобный случай вандализма — не первый такого рода, в 2009 году металлическую пластину с лозунгом Arbeit macht frei украли из Освенцима.

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