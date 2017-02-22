Украденные из Дахау ворота концлагеря вернули обратно

В церемонии, организованной по этому поводу, приняли участие члены баварского правительства, а также президент Международного комитета Дахау Жан-Мишель Томас и руководство мемориала.

Личный телефон Гитлера ушел с молотка на аукционе за 243 тысячи долларов

В декабре 2016 года экспонат был обнаружен в норвежском городе Берген. Известно, что на след похищенных ворот норвежская полиция вышла благодаря анонимному звонку. Обстоятельства кражи остаются неясными.

Ворота были украдены в ночь на 2 ноября 2014 года, за информацию о местонахождении экспоната была объявлена награда в 10 тысяч евро.

Лагерь Дахау расположен в Баварии, это один из первых концлагерей на территории Германии. Лозунг «Труд освобождает» нацисты размещали на воротах многих концлагерей. Подобный случай вандализма — не первый такого рода, в 2009 году металлическую пластину с лозунгом Arbeit macht frei украли из Освенцима.