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16:26 (мск), источник: Volga News

Телеканал «Губерния» признан обязательным общедоступным телеканалом Самарской области

В среду, 22 февраля, в Москве состоялось заседание Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию, на котором было принято решение о включении телеканала «Губерния» в пакет обязательных общедоступных каналов для кабельных сетей Самарской области.

Принятое решение закрепит за «Губернией» 21-ю кнопку во всех телевизионных кабельных сетях, работающих на территории Самарской области.

Закон о закреплении 21-й кнопки за региональными каналами Госдума РФ приняла летом 2016 года. В соответствии с документом обязательный общедоступный телеканал субъекта Российской Федерации выбирается из числа каналов, продукция которых содержит не менее 75% программ отечественного производства.

Трансляция канала должна осуществляться на территории проживания не менее 50% населения региона. Выбор обязательного общедоступного регионального телеканала осуществлялся на конкурсной основе.

По итогам рассмотрения трех конкурсных заявок федеральная конкурсная комиссия пришла к выводу, что «Губерния» полностью соответствует всем заявленным требованиям. Обязательный общедоступный телеканал операторы кабельных сетей на территории региона обязаны транслировать бесплатно.

Телеканал «Губерния» осуществляет круглосуточное эфирное, кабельное и интернет-вещание в 889 населенных пунктах области. Общая зрительская аудитория канала составляет более 3 млн человек (фактически все население Самарской области). На канале выходит более 50 телевизионных программ собственного производства.

За сравнительно небольшой срок вещания (около 7 лет) творческий коллектив телеканала был отмечен более чем 40 призами различных международных, всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов, в том числе серебряным дипломом Всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ — регион» в 2013 году.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Законом Самарской области «О гарантиях равенства политических партий при освещении их деятельности областными государственными телеканалами и радиоканалами», телеканал «Губерния» является уполномоченным каналом, обеспечивающим гарантии равного доступа к телевизионному эфиру политических партий, представленных в законодательных органах власти.

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