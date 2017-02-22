МЦК установило новый рекорд по числу пассажиров

«За минувший вторник мы перевезли 334,8 тыс. человек. А с момента запуска — уже 39,5 млн человек», — сказал Ликсутов.

Он пояснил, что пассажиропоток растет за счет того, что почти все пригородные электрички начали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК.

Предыдущие рекорды были побиты 14 и 15 февраля — тогда за день было перевезено 331,7 тыс. пассажиров.