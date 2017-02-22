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19:02 (мск), источник: Интерфакс

МЦК установило новый рекорд по числу пассажиров

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU — Новый рекорд пассажиропотока побит на Московском центральном кольце (МЦК), сообщил «Интерфаксу» в среду заммэра столицы Максим Ликсутов.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«За минувший вторник мы перевезли 334,8 тыс. человек. А с момента запуска — уже 39,5 млн человек», — сказал Ликсутов.

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Он пояснил, что пассажиропоток растет за счет того, что почти все пригородные электрички начали останавливаться на станциях с пересадкой на МЦК.

Предыдущие рекорды были побиты 14 и 15 февраля — тогда за день было перевезено 331,7 тыс. пассажиров.

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