Отстрелявшийся от бандитов воронежский почтовик получил внедорожник

Водитель Хохольского почтамта Николай Ильинов получил внедорожник «УАЗ Патриот» в подарок ко Дню защитника отечества, сообщила пресс-служба регионального управления Федеральной почтовой связи в среду, 22 февраля. Мужчину, отразившего вооруженную атаку бандитов, поздравили возле здания «Почты России» на Варшавском шоссе в Москве.

Подарок почтовику вручили заместитель гендиректора «Почты России» Евгений Елфимов и заместитель директора по корпоративным продажам ООО «УАЗ» Евгений Соболев.

«Накануне Дня защитника Отечества вручили подарок настоящему герою, который защитил автомобиль “Почты России” и деньги предприятия. Николай Васильевич много лет работает на почте. Мы гордимся такими сотрудниками», — процитировала пресс-служба Евгения Елфимова.

Трое бандитов напали на водителя по сопровождению в селе Ивановка Хохольского района в апреле 2016 года. Налетчики собирались отнять 20 тыс. рублей — пенсии, которые мужчина перевозил в машине. Сотрудник почтамта получил касательные ранения левого бедра и кисти правой руки. Мужчина выстрелил из служебного оружия, и налетчики скрылись. Полицейские нашли автомобиль, на котором уехали бандиты, и начали преследование. Одного разбойника взяли живым, другой получил огнестрельное ранение в грудь и погиб. Третий бандит объявлен в розыск. Силовики возбудили уголовное дело.

Вскоре после нападения начальник регионального управления МВД Александр Сысоев наградил Николая Ильинова за противодействие вооруженным бандитам.