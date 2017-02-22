Индиец установил рекорд, разбив за минуту кулаками 124 кокоса

Успешная попытка установить рекорд попала на видео. В ролике видно, как мужчина наносит по одному удару по каждому кокосу, однако разбились далеко не все. Тем не менее, ему удалось улучшить предыдущий рекорд, установленный немцем Мухамедом Кахримановичем, на шесть кокосов.