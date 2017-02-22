Индиец установил рекорд, разбив за минуту кулаками 124 кокоса
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Механик из Индии по имени Абиш Доминик установил новый мировой рекорд, разбив кулаками 124 кокоса менее чем за минуту, пишет Daily Mail.
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Механик из Индии по имени Абиш Доминик установил новый мировой рекорд, разбив кулаками 124 кокоса менее чем за минуту, пишет Daily Mail.
Успешная попытка установить рекорд попала на видео. В ролике видно, как мужчина наносит по одному удару по каждому кокосу, однако разбились далеко не все. Тем не менее, ему удалось улучшить предыдущий рекорд, установленный немцем Мухамедом Кахримановичем, на шесть кокосов.
Как отмечает издание, 25-летний Доминик проделывает и другие «рисковые» трюки — в частности, ломал голыми руками хоккейные клюшки и шлемы. Кроме того, ему удалось протащить зубами автобус на расстояние 50 метров.