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19:48 (мск), источник: РИА Новости

Индиец установил рекорд, разбив за минуту кулаками 124 кокоса

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Механик из Индии по имени Абиш Доминик установил новый мировой рекорд, разбив кулаками 124 кокоса менее чем за минуту, пишет Daily Mail.

Успешная попытка установить рекорд попала на видео. В ролике видно, как мужчина наносит по одному удару по каждому кокосу, однако разбились далеко не все. Тем не менее, ему удалось улучшить предыдущий рекорд, установленный немцем Мухамедом Кахримановичем, на шесть кокосов.

Как отмечает издание, 25-летний Доминик проделывает и другие «рисковые» трюки — в частности, ломал голыми руками хоккейные клюшки и шлемы. Кроме того, ему удалось протащить зубами автобус на расстояние 50 метров.

Комментарии
2
александр зыков
Мощный мужик , вспоминаю такого же индуса , который в экстренной ситуации накачал жидкость в гидросистему самолёта ручным насосом . Самолёт терпел бедствие , - отказала система выпуска шасси , экипаж замучился качать вручную , позвали самого здорового пассажира , а он индус и не понимает по русски , а когда понял , накачал за пять минут и спас всем жизнь ...
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Сергей Саморуков
Из этой новости меня более всего порадовал немец Мухамед Кахриманович . Пац сталом ...ржу не могу..
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