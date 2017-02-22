По случаю Масленицы в Москве пройдет «Блинатлон»

Большое блинное многоборье пройдет на Тверском бульваре 24 февраля. «Блинатлон» состоится в рамках фестиваля «Московская Масленица», сообщается в пресс-релизе организаторов, который поступил в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«В программе необычного спортивного праздника — соревнования по выпеканию блинов, бегу с блинами, подбрасыванию блинов на сковородках, поеданию блинов и много других блинных развлечений для взрослых и детей!» — говорится в сообщении. Участникам обещают отличное настроение и лучшие масленичные фотографии.

Бег с блинами (pancake race — англ.) — традиционная английская забава, которая возникла в 15 веке в городе Олни в Бакингемшире. По легенде одна домохозяйка так увлеклась выпеканием блинов, что чуть не пропустила начало церковной службы. Услышав звон колоколов, она побежала в приход прямо со сковородой, на ходу подбрасывая блин, чтобы тот не подгорел.

Фестиваль «Московская Масленица» завершает зимнюю часть цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Он проводится в столице впервые и продлится до 26 февраля.