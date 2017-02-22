Празднование Масленицы у театра кукол «Экият» отменяется
Празднование Масленицы у театра кукол «Экият», которое должно было состояться 25 февраля, отменяется, сообщает
Празднование Масленицы у театра кукол «Экият», которое должно было состояться 25 февраля, отменяется, сообщает
Напомним, что отпраздновать Масленицу в Казани можно на 11 площадках города. А на озере Лебяжье выступит группа «На-на». Полную программу масленичных гуляний можно посмотреть здесь.
23 и 24 февраля синоптики прогнозируют до +4 градусов.