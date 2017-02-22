Празднование Масленицы у театра кукол «Экият» отменяется

Из-за теплой погоды ледяные фигуры у театра кукол тают, что может привести к несчастным случаям.

Напомним, что отпраздновать Масленицу в Казани можно на 11 площадках города. А на озере Лебяжье выступит группа «На-на». Полную программу масленичных гуляний можно посмотреть здесь.

23 и 24 февраля синоптики прогнозируют до +4 градусов.