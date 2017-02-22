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17:11 (мск), источник: АиФ Казань

Празднование Масленицы у театра кукол «Экият» отменяется

Празднование Масленицы у театра кукол «Экият», которое должно было состояться 25 февраля, отменяется, сообщает пресс-служба исполкома.

Источник: Аргументы и факты

Из-за теплой погоды ледяные фигуры у театра кукол тают, что может привести к несчастным случаям.

Напомним, что отпраздновать Масленицу в Казани можно на 11 площадках города. А на озере Лебяжье выступит группа «На-на». Полную программу масленичных гуляний можно посмотреть здесь.

23 и 24 февраля синоптики прогнозируют до +4 градусов.

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