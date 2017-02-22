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16:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Железнодорожном районе Воронежа ввели карантин по бешенству

Эпизоотическими очагами стали квартира и ветклиника.

Власти региона объявили карантин по бешенству животных в Железнодорожном районе Воронежа в пределах улиц Богдана Хмельницкого, Артамонова, переулка Богдана Хмельницкого. Ограничительные мероприятия продлятся до 25 апреля 2017 года, следует из указа губернатора Алексея Гордеева, опубликованного на сайте облправительства в среду, 22 февраля.

Специалисты определили эпизоотическими очагами квартиру № 25 в доме № 15 на улице Артамонова и ветеринарную клинику ООО «ФОРВЕТ-СК» на улице Богдана Хмельницкого, 50б. Объявленный карантин запрещает проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз животных за пределы неблагополучного пункта и отлов собак и кошек.

Глава региона поручил управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства животных.

Контекст

Санитарные врачи Воронежской области обнаружили бешенство у шести животных из шести муниципальных районов в январе 2017 года. Болезнь нашли у четырех кошек, лисы и собаки. К медикам с укусами, царапинами и ослюнениями пришел 541 житель региона — на 13% больше, чем в январе 2016 года. Число летальных случаев при бешенстве составляет 100%, и единственная защита от болезни — вакцинация.

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