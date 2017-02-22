В Воронежской области бывшему узнику концлагеря отказали в госпитализации
Врач райбольницы порвала направление 75-летнего Михаила Попова.
Врач райбольницы порвала направление 75-летнего Михаила Попова.
Бывший узник концлагеря, проживающий в Терновском районе, 75-летний Михаил Попов получил отказ в госпитализации в офтальмологическое отделение Борисоглебской ЦРБ. Офтальмологу за это вынесли дисциплинарное взыскание, сообщила
Малолетний узник концлагеря Михаил Попов рассказал корреспонденту Терновской районной газеты «Савальские зори» (издание входит в РИА «Воронеж), что он ослеп на один глаз, а вторым плохо видит
— Мой медицинский полис действует по всей России. Я сдал анализы, взял направление и с вещами приехал в Борисоглебск, чтобы лечь в больницу. С утра 6 февраля побывал в городской поликлинике, медработники которой направили меня в стационар. Но заведующая офтальмологическим отделением Раиса Хопина отказалась принимать человека, прописанного в Воронеже. Я показывал ей удостоверение малолетнего узника концлагеря, направление из поликлиники. Объяснял, что пожилой человек и мне сложно лечиться за 200 км в Воронеже, но она порвала направление и результаты анализов. В итоге закрыла передо мной дверь со словами: «У нас — не гостиница!», — рассказал Михаил Попов.
Пенсионер вернулся домой на рейсовом автобусе, а 7 февраля отправился в районную газету.
По обращению Попова в Борисоглебской районной больнице провели служебное расследование. Оно показало, что врач офтальмологического отделения действительно отказала в госпитализации пациенту, ссылаясь на отсутствие мест в отделении. Согласно закону Воронежской области № 88-ОЗ от