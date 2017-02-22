В Воронежской области бывшему узнику концлагеря отказали в госпитализации

Бывший узник концлагеря, проживающий в Терновском районе, 75-летний Михаил Попов получил отказ в госпитализации в офтальмологическое отделение Борисоглебской ЦРБ. Офтальмологу за это вынесли дисциплинарное взыскание, сообщила пресс-служба областного департамента здравоохранения в среду, 22 февраля.

Малолетний узник концлагеря Михаил Попов рассказал корреспонденту Терновской районной газеты «Савальские зори» (издание входит в РИА «Воронеж), что он ослеп на один глаз, а вторым плохо видит из-за глаукомы. Мужчина прописан в Воронеже, но в 2011 году перехал в село Новотроицкое Терновского района. Наблюдается у районного окулиста Татьяны Третьяковой. Пенсионер объяснил, что ему удобнее проходить лечение в борисоглебском стационаре.

— Мой медицинский полис действует по всей России. Я сдал анализы, взял направление и с вещами приехал в Борисоглебск, чтобы лечь в больницу. С утра 6 февраля побывал в городской поликлинике, медработники которой направили меня в стационар. Но заведующая офтальмологическим отделением Раиса Хопина отказалась принимать человека, прописанного в Воронеже. Я показывал ей удостоверение малолетнего узника концлагеря, направление из поликлиники. Объяснял, что пожилой человек и мне сложно лечиться за 200 км в Воронеже, но она порвала направление и результаты анализов. В итоге закрыла передо мной дверь со словами: «У нас — не гостиница!», — рассказал Михаил Попов.

Пенсионер вернулся домой на рейсовом автобусе, а 7 февраля отправился в районную газету.

По обращению Попова в Борисоглебской районной больнице провели служебное расследование. Оно показало, что врач офтальмологического отделения действительно отказала в госпитализации пациенту, ссылаясь на отсутствие мест в отделении. Согласно закону Воронежской области № 88-ОЗ от 10.06.2014 г., любой россиянин имеет право на внеочередное оказание медпомощи в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медпомощи.