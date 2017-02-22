На площади Горького отменили масленичные гуляния

По информации департамента культуры, этот вопрос обсуждался на протяжении месяца на нескольких межведомственных совещаниях.

«Мы были готовы реализовать комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Однако последние рекомендации региональной антитеррористической комиссии мы считаем обязательными для исполнения», — отметили в департаменте.

Праздничные мероприятия, посвященные масленице, пройдут 25 и 26 февраля в каждом районе Нижнего Новгорода. Игровые элементы и оборудование, которые были приготовлены для площади Горького, будут использованы при организации праздничных программ в районах города.

Изначально предполагалось, что масленичные гуляния в Нижнем Новгороде будут проходить на двух площадках: на площади Горького и на Щелковском хуторе.