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17:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

На площади Горького отменили масленичные гуляния

В Нижнем Новгороде на площади Горького масленичные гуляния не состоятся ввиду ужесточения требований антитеррористической безопасности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По информации департамента культуры, этот вопрос обсуждался на протяжении месяца на нескольких межведомственных совещаниях.

«Мы были готовы реализовать комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Однако последние рекомендации региональной антитеррористической комиссии мы считаем обязательными для исполнения», — отметили в департаменте.

Праздничные мероприятия, посвященные масленице, пройдут 25 и 26 февраля в каждом районе Нижнего Новгорода. Игровые элементы и оборудование, которые были приготовлены для площади Горького, будут использованы при организации праздничных программ в районах города.

Изначально предполагалось, что масленичные гуляния в Нижнем Новгороде будут проходить на двух площадках: на площади Горького и на Щелковском хуторе.

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