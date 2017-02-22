На площади Горького отменили масленичные гуляния
В Нижнем Новгороде на площади Горького масленичные гуляния не состоятся ввиду ужесточения требований антитеррористической безопасности. Об этом сообщает
В Нижнем Новгороде на площади Горького масленичные гуляния не состоятся ввиду ужесточения требований антитеррористической безопасности. Об этом сообщает
По информации департамента культуры, этот вопрос обсуждался на протяжении месяца на нескольких межведомственных совещаниях.
«Мы были готовы реализовать комплекс мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Однако последние рекомендации региональной антитеррористической комиссии мы считаем обязательными для исполнения», — отметили в департаменте.
Праздничные мероприятия, посвященные масленице, пройдут 25 и 26 февраля в каждом районе Нижнего Новгорода. Игровые элементы и оборудование, которые были приготовлены для площади Горького, будут использованы при организации праздничных программ в районах города.
Изначально предполагалось, что масленичные гуляния в Нижнем Новгороде будут проходить на двух площадках: на площади Горького и на Щелковском хуторе.