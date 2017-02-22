В Москве расцвела самая черная орхидея в мире
В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела самая черная орхидея в мире под названием Фредкларкеара. Об этом сообщается в поступившем в «Газету.Ru»
В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела самая черная орхидея в мире под названием Фредкларкеара. Об этом сообщается в поступившем в «Газету.Ru»
«Во время цветения первого экземпляра чернейшей орхидеи на планете Земля перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивалась огромная очередь — как перед “Джокондой” да Винчи в парижском Лувре!» — рассказал директор «Аптекарского огорода».
По его словам, черная орхидея обладает очень приятным
Отмечается, что именно этот цветок вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание одноименного аромата 'Black Orchid' в 2006 году.