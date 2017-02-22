В Москве расцвела самая черная орхидея в мире

«Во время цветения первого экземпляра чернейшей орхидеи на планете Земля перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивалась огромная очередь — как перед “Джокондой” да Винчи в парижском Лувре!» — рассказал директор «Аптекарского огорода».

По его словам, черная орхидея обладает очень приятным пряно-сладким ароматом.