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19:08 (мск), источник: Газета.Ру

В Москве расцвела самая черная орхидея в мире

В Москве в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» зацвела самая черная орхидея в мире под названием Фредкларкеара. Об этом сообщается в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

«Во время цветения первого экземпляра чернейшей орхидеи на планете Земля перед витриной с редкими орхидеями с утра до вечера выстраивалась огромная очередь — как перед “Джокондой” да Винчи в парижском Лувре!» — рассказал директор «Аптекарского огорода».

По его словам, черная орхидея обладает очень приятным пряно-сладким ароматом.

Отмечается, что именно этот цветок вдохновил знаменитого модельера Тома Форда на создание одноименного аромата 'Black Orchid' в 2006 году.

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