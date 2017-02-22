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17:35 (мск), источник: Volga News

Вадим Репин сыграет в Самаре на скрипке Страдивари

В Самарской филармонии 16 апреля в 19.00 пройдет концерт скрипача Вадима Репина. Лауреат Международного конкурса Королевы Елизаветы исполнит произведения Бруха и Равеля в сопровождении симфонического оркестра под управлением Михаила Щербакова.

Вадим Репин родился в 1971 году в Новосибирске. Играть на скрипке начал в пять лет. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. Уже в 11 лет Репин стал обладателем Золотой медали на Международном конкурсе имени Венявского. За этим последовали, дебюты в Москве и Ленинграде, а затем гастроли в Токио, Мюнхене, Берлине, Хельсинки, нью-йоркском Carnegie Hall. В 1989 г. скрипач став самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе.

Сегодня Вадим Репин — один из самых востребованных скрипачей планеты. Его партнеры на сцене Марта Аргерих, Чечилия Бартоли, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Николай Луганский, Евгений Кисин, Миша Майский, Борис Березовский, Ланг Ланг, Итамар Голан, а сопровождающие его оркестры являются лучшими оркестрами мира.

В числе дирижеров с которыми он выступал — Ашкенази, Башмет, Булез, Бычков, Гатти, Гергиев, Дютуа, Кац, Конлон, Ливайн, Мазур, Мета, Менухин, Мути, Нагано, Ринкявичус, Рэттл, Салонен, Ростропович, Темирканов, Светланов, Спиваков, Федосеев, Чунг, Шайи, В. и Д. Юровский, Янсонс, Н. и П. Ярви и другие.

«Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал», — отзывался об игре Вадима Репина легендарный скрипач Иегуди Менухин.

Московский Пасхальный фестиваль, «Звезды белых ночей», ВВС Proms, Шлезвиг-Гольштейн, Зальцбург, Голливуд, Тэнглвуд, Равиния, Гштаад, Рейнгау, Вербье, Дубровник, Ментон, Кортона, а с 2014 г. и «Транссибирский Арт-Фестиаль» — его постоянные фестивальные площадки. Им записано более 30 дисков, многие удостоены Echo Award, Diapason dʼOr, Prix Caecilia и Edison Award, а запись программы Carte Blanche с участием Роби Лакатоша в парижском Лувре награждена премией за лучшую живую запись камерной музыки.

Кроме того, Вадим Репин является кавалером Ордена Почетного легиона, и наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер — лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique.

Играет Вадим Репин на скрипке Rode работы Антонио Страдивари (1733).

В Самаре музыкант исполнит Концерт № 1 для скрипки с оркестром Макса Бруха и рапсодию «Цыганка» для скрипки с оркестром Мориса Равеля, а симфонический оркестр филармонии под управленем Михаила Щербакова сыграет Четвертую «Итальянскую» симфонию Феликса Мендельсона.

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