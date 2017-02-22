В Мариинском театре отметят 85-летний юбилей Родиона Щедрина

В Концертном зале театра 27 февраля состоится концерт, целиком состоящий из произведений Щедрина. В этот вечер прозвучат Concerto dolce для альта и струнного оркестра с арфой при участии солистов — Софьи Кипрской (арфа) и Юрия Афонькина (альт), а также Концерт для фортепиано с оркестром № 2, солировать в котором приглашен Денис Мацуев. За дирижерским пультом симфонического оркестра Мариинского театра Валерий Гергиев.

Серию праздничных событий продолжит премьера оперы Щедрина «Не только любовь». Над спектаклем работают режиссер Александр Кузин, художник Александр Орлов, дирижер маэстро Гергиев.

«Не только любовь» — первая опера Щедрина, написанная в 1961 году и посвященная его супруге Майе Плисецкой. В основу либретто Василия Катаняна положен рассказ Сергея Антонова «Тетя Луша» о послевоенной жизни деревни. Свое сочинение молодой композитор построил на частушечных напевах и наигрышах, многие из которых стали отдельными номерами.

Впервые в Мариинском театре эта опера прозвучала в 2016 году в концертном исполнении. Премьерные показы сценической версии пройдут 1, 8 и 14 марта.

В Концертном зале «Мариинки» 22 марта прозвучит в концертном исполнении русская хоровая опера Щедрина «Боярыня Морозова», созданная на основе текстов «Жития протопопа Аввакума» и «Жития боярыни Морозовой», княгини Урусовой и Марии Даниловой.

С Мариинским театром Щедрина связывают многолетние теплые творческие отношения. На этой сцене поставлено большинство оперных сочинений композитора, три из пяти его балетов, звучат концертные произведения. Специально к открытию Мариинского-2 Щедрин написал оперу «Левша», а в декабре 2015 года состоялась премьера его оперы «Рождественская сказка». Оба сочинения композитор посвятил Гергиеву и Мариинскому театру.