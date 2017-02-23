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12:09 (мск), источник: Volga News

В праздничные дни в Самарской области ожидается аномально теплая погода

По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в ближайшие дни ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений.

В четверг, 23 февраля, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит -3 … +2 °C, днем -1 … +4 °C. Ветер юго-западный 9−14 м/с.

В пятницу, 24 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные осадки. Ночью похолодает от +2 … -3 °C, днем потеплеет от +0 до +5 °C. Ветер южный 9−14 м/с.

В субботу, 25 февраля, ожидаются аналогичные погодные условия.

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