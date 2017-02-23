В праздничные дни в Самарской области ожидается аномально теплая погода
По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в ближайшие дни ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений.
По сведению Гидрометцентра России, средняя температура воздуха в ближайшие дни ожидается на 8 градусов выше средних многолетних значений.
В четверг, 23 февраля, пройдут небольшие, местами умеренные осадки. Температура воздуха ночью составит -3 … +2 °C, днем -1 … +4 °C. Ветер
В пятницу, 24 февраля, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшие, местами умеренные осадки. Ночью похолодает от +2 … -3 °C, днем потеплеет от +0 до +5 °C. Ветер южный 9−14 м/с.
В субботу, 25 февраля, ожидаются аналогичные погодные условия.