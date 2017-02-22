К 2030 году средняя продолжительность жизни увеличится до 90 лет

Исследователи отметили, что продолжительность жизни увеличится во всех странах, жители некоторых из них будут жить и вовсе больше 90 лет. К таким выводам эксперты пришли, проанализировав показатели 35 стран.

Ученые обратили внимание на то, что рекордные показатели будут давать девочки из Республики Корея, рожденные в 2030 году, продолжительность их жизни превысит 90 лет, а представители сильного пола этой страны проживут в среднем около 84 лет. Такие показатели объясняются тем, что в данной стране высокий уровень качества детского питания, а также хорошо развита сфера медицины.