Брестский чулочный комбинат к 23 февраля законсервировал носки

«Всю партию в 3 тыс. банок мы распределили практически поровну среди наших 22 фирменных магазинов по всей республике. Вчера вечером они поступили в продажу, а сегодня почти все реализовано. В брестском магазине продукцию раскупили за полдня», — сказал директор комбината.

Сувенирная продукция выпущена специально в канун мужского праздника. В банке упакована одна пара классических мужских носков черного цвета, выполненных из хлопка с добавлением полиамида. «Это проект-шутка, я бы так сказал, над которым самим было приятно работать. Мы здесь не первопроходцы, в мире такой продукт существует, когда применяются оригинальные варианты упаковок для одежды», — заметил Сергей Жевнерович.

По его словам, коллектив продолжит радовать потребителей дизайнерскими решениями. На предприятии уже обсуждали этикетку новой серии банок с фирменной продукцией. «Вещь практичная. Для рыбаков, туристов, грибников носки в банках будем выпускать», — дополнил собеседник. Он сообщил, что в преддверии 8 Марта брестская «чулочка» готовит оригинальный подарок для представительниц прекрасной половины человечества.