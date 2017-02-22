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19:58 (мск), источник: БЕЛТА

Брестский чулочный комбинат к 23 февраля законсервировал носки

22 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Партию из 3 тыс. упакованных в консервные банки пар носков, выпущенных ОАО «Брестский чулочный комбинат» к Дню защитников Отечества, раскупили менее чем за сутки, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор акционерного общества Сергей Жевнерович.

«Всю партию в 3 тыс. банок мы распределили практически поровну среди наших 22 фирменных магазинов по всей республике. Вчера вечером они поступили в продажу, а сегодня почти все реализовано. В брестском магазине продукцию раскупили за полдня», — сказал директор комбината.

Сувенирная продукция выпущена специально в канун мужского праздника. В банке упакована одна пара классических мужских носков черного цвета, выполненных из хлопка с добавлением полиамида. «Это проект-шутка, я бы так сказал, над которым самим было приятно работать. Мы здесь не первопроходцы, в мире такой продукт существует, когда применяются оригинальные варианты упаковок для одежды», — заметил Сергей Жевнерович.

По его словам, коллектив продолжит радовать потребителей дизайнерскими решениями. На предприятии уже обсуждали этикетку новой серии банок с фирменной продукцией. «Вещь практичная. Для рыбаков, туристов, грибников носки в банках будем выпускать», — дополнил собеседник. Он сообщил, что в преддверии 8 Марта брестская «чулочка» готовит оригинальный подарок для представительниц прекрасной половины человечества.

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