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11:41 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже из-за Масленицы в субботу закроют Советскую площадь и улицы в центре

В ближайшую субботу, 25 февраля, в центре Воронежа будут введены частичные ограничения на движение транспорта и парковку автомашин, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, ограничения будут действовать в течение нескольких часов в дневное время, и связаны с массовыми народными гуляниями в честь Масленицы, которые будут проходить на Советской площади. Сообщается, что улица Театральная на участке между улицами Карла Маркса и Пятницкого будет закрыта для движения транспорта с 9 до 16 часов. Также будет перекрыт въезд на Советскую площадь с улицы Театральная.

Кроме этого, с утра субботы, 25 февраля, в этом районе будет частично запрещена и парковка автотранспорта. Ограничения будут действовать с 7 до 16 часов, и коснуться двух улиц Театральная и 25 Октября. Так, автомобилисты не смогут оставлять машины на нечетной стороне Театральной улицы от дома № 15 до улицы 25 Октября и на участке улицы 25 Октября, ограниченном улицами Театральная и Орджоникидзе.

В связи с этим городские власти просят воронежских водителей заранее выбирать маршруты движения и места для парковки. Напомним, массовые Масленичные гуляния в Воронеже начнутся 25 февраля на Советской площади в 12 часов дня. Праздничная программа включает театрализованные и музыкальные выступления творческих коллективов, многочисленные конкурсы, в том числе традиционные масленичные забавы, а также угощение блинами с чаем и многое другое.

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