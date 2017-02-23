Группа The Prodigy выступит в Воронеже 21 мая
В 2017 году в гастрольный график артистов добавились Воронеж, Пермь, Уфа и Краснодар.
В 2017 году в гастрольный график артистов добавились Воронеж, Пермь, Уфа и Краснодар.
Британская группа The Prodigy в рамках российского тура приедет в Воронеж 21 мая. Концерт коллектива пройдет в
The Prodigy неоднократно выступали в России, выбирая для концертов крупнейшие площадки Москвы и
Группа образовалась в Великобритании в 1990 году. Музыканты выпустили шесть студийных альбомов. Пластинка The Fat of the Land, изданная в 1997 году, стала символом 1990-х.
The Prodigy создали свое неповторимое звучание, используя в музыке элементы различных стилей, начиная от
На счету группы две премии «BRIT Awards», четыре премии «MTV Video Music Awards», шесть наград «MTV Europe Music Awards». Группа дважды была номинирована на премию «Грэмми». В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.