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11:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Группа The Prodigy выступит в Воронеже 21 мая

В 2017 году в гастрольный график артистов добавились Воронеж, Пермь, Уфа и Краснодар.

Британская группа The Prodigy в рамках российского тура приедет в Воронеж 21 мая. Концерт коллектива пройдет в Event-Hall сити-парка «Град». Билеты поступят в продажу в 12 часов четверга, 23 февраля.

The Prodigy неоднократно выступали в России, выбирая для концертов крупнейшие площадки Москвы и Санкт-Петербурга. В 2016 году музыканты впервые отправились в российский тур, куда вошли пять городов: Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород и Москва. В 2017 году в гастрольный график артистов добавились Воронеж, Пермь, Уфа и Краснодар.

Группа образовалась в Великобритании в 1990 году. Музыканты выпустили шесть студийных альбомов. Пластинка The Fat of the Land, изданная в 1997 году, стала символом 1990-х.

The Prodigy создали свое неповторимое звучание, используя в музыке элементы различных стилей, начиная от хардкор-техно, индастриала и брейкбита в начале 90-х годов, и заканчивая электро-роком с вокальными элементами панка в более позднее время.

На счету группы две премии «BRIT Awards», четыре премии «MTV Video Music Awards», шесть наград «MTV Europe Music Awards». Группа дважды была номинирована на премию «Грэмми». В 2012 году The Prodigy были признаны «лучшей танцевальной группой современности» по версии журнала Mixmag.

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