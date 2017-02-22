В конце февраля эксперты прогнозируют магнитные бури

Эксперты предупреждают, что в период с 24 февраля людям, которые страдают хроническими заболеваниями, нужно больше отдыхать и не перегружаться. Также у метеозависимых могут наблюдаться головные боли, раздражительность и незначительное повышение давления. Но особой опасности магнитные бури человеческому организму не представляют.

25 и 28 февраля также возможны штормы на Солнце, но колебания магнитосферы будут достаточно слабыми. Ученые рассказывают, что подобные солнечные штормы вызывают выбросы газа в атмосферу нашей планеты. Именно это и приводит к перезагрузке радиочастот. Эксперты советуют обратить внимание на эти факторы и следить за электросетью.