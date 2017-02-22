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21:36 (мск), источник: Telegraf.com.ua

В конце февраля эксперты прогнозируют магнитные бури

Эксперты прогнозируют, что в конце февраля будут магнитные бури, в связи с чем возможны перебои в мобильной связи, сбои в работе авиационных приборов и даже короткие замыкания.

Источник: Telegraf.com.ua

Эксперты предупреждают, что в период с 24 февраля людям, которые страдают хроническими заболеваниями, нужно больше отдыхать и не перегружаться. Также у метеозависимых могут наблюдаться головные боли, раздражительность и незначительное повышение давления. Но особой опасности магнитные бури человеческому организму не представляют.

25 и 28 февраля также возможны штормы на Солнце, но колебания магнитосферы будут достаточно слабыми. Ученые рассказывают, что подобные солнечные штормы вызывают выбросы газа в атмосферу нашей планеты. Именно это и приводит к перезагрузке радиочастот. Эксперты советуют обратить внимание на эти факторы и следить за электросетью.

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