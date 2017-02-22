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22:08 (мск), источник: Ipress.ua

NASA нашла планеты, на которых может быть жизнь и вода

Ученые NASA обнаружили солнечную систему за 40 световых лет от Земли из семи планет.

Источник: Ipress.ua

Об этом международная исследовательская группа объявила в среду, 22 февраля.

Эти «находки» вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея, которое находится в 39,5 миллионах световых лет от Солнца.

Ученые говорят, что еще слишком рано говорить, что там есть жизнь. Это следующий большой вопрос, которым они займутся.

По словам астронома Микаэля Жийонне, был использован телескоп Спицер, было открыто семь экзопланет на орбите звезды TRAPPIST-1. Это самое большое количество планет, обнаруженных на орбите звезды вне Солнечной системы. Эта звезда намного меньше и менее горячая чем Солнце, но тем не менее, в этой системе могут существовать условия для жизни.

Три из этих планет находятся в зоне жизни — зоне вокруг родительской звезды, где планеты, скорее всего, имеют жидкую воду.

«Это открытие может быть существенным фрагментом головоломки по поиску подходящей для жизни среды», — сказал помощник руководителя Научного Директората миссии агентства в Вашингтоне.

«Земля не одинока. Представьте себе, сколько вариантов и возможностей теперь открывается», — говорит один из ученых.

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