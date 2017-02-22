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22 февраля, источник: Kazinform

Метель и гололед ожидаются 23 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В западных областях республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается местами осадки. Местами ожидается туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, сообщает Казгидромет.

Источник: Kazinform

В Акмолинской области ночью и утром ожидается местами туман, низовая метель, ветер 15−20 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17−22 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15−20 м/с. В Костанайской области местами низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами туман, ночью усиление ветра 15−20 м/с.

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