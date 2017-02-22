Метель и гололед ожидаются 23 февраля в Казахстане

В Акмолинской области ночью и утром ожидается местами туман, низовая метель, ветер 15−20 м/с. В Алматинской области ожидается ночью местами туман, в районе Жаланашколя ветер 17−22 м/с.
В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Мангыстауской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ожидается местами туман.
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях ожидается местами туман, гололед, в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра 15−20 м/с. В Костанайской области местами низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15−20 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15−20 м/с, ночью и утром местами туман. В Павлодарской области местами туман, ночью усиление ветра 15−20 м/с.