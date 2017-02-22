Синоптик рассказала, куда грядет весна

Она отметила, что в Украине везде будет сильный ветер. Однако при этом на западе страны температура воздуха будет достигать +12 градусов, а в столице стоит ожидать до +6. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Завтрашние синоптические опасности. Сильный ветер везде. В Карпатах и на юго-востоке — очень сильный ветер (вторая карта с розовым цветом, это сильный ветер). На западе — тепло, до +12 градусов, поэтому подтаивать будет все очень сильно, осторожно вблизи низин и горных рек. Следите за сообщениями или местными, или на сайте НС, или смотрите во двор через окно», — предупредила синоптик.

«К крайнему западу уже подходит мощный влажный массив (первое фото), поэтому ближайшей ночью и утром в горах и на Закарпатье могут быть сильные осадки. А днем сильные осадки пройдут на Полтавщине. Черкащине, Днепропетровщине, в Запорожье, на Харьковщине, Луганщине, Донетчине. Запорожье и Донетчина — у вас неприятное сочетание: сильные осадки и сильнейший ветер, сложная будет погода. В Киеве завтра сильный ветер, +5, +6 градусов», — написала Диденко.