В ближайшие дни в Воронеже гаишники устроят «сплошные проверки»

В среду, 22 февраля, региональное МВД предупредило автомобилистов о планируемых в Воронеже «сплошных проверках». Мероприятия будут направлены на выявление управляющих машинами подшофе водителей.

«Если у сотрудника ГАИ возникнут во время визуального осмотра подозрения, то водителю предложат пройти тест на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — отметили в полиции.

Напомним, штраф за езду в пьяном виде — 30 тысяч рублей и лишение водительского удостоверения на срок до 18-ти месяцев. За повторное нарушение уже можно будет расстаться с 300 тысячами рублей. А права отберут на срок до 2 лет.