В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата. Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом дипломата отправят в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

Читайте также Экспертам понадобится несколько недель на определение причин смерти Чуркина

С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез, постпред США Никки Хейли. Хейли, которая возглавила миссию США при ООН только в конце января, рассказала, что перед переездом в Нью-Йорк на новую должность, многие коллеги советовали ей готовиться к встрече с российским коллегой. «Виталий Чуркин — это характер», — вспоминает она наставления. Однако же впервые встретившись с российским постпредом на заседании Совета Безопасности, «подумала, не такой уж и страшный». Услышав его выступление, она отметила, насколько энергично, эмоционально и даже заразительно говорил российский посол.

Потом уже у нас была личная встреча, и я сразу увидела в нем друга. Встретиться с ним, пообщаться и не подружиться было просто невозможно Никки Хейли Постоянный представитель США при ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что работал с российским постпредом еще будучи верховным комиссаром ООН по делам беженцев и высоко ценил дипломатическое мастерство Чуркина. Российский постпред, по его словам, пользовался в Совете Безопасности ООН непререкаемым авторитетом, а также «знал все и пользовался уважением сторон».

Если бы в раю были профессии, Чуркин, разумеется, продолжал бы свое дело Антониу Гутерреш Генеральный секретарь ООН