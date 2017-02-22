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22:39 (мск), источник: РИА Новости

В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным

НЬЮ-ЙОРК, 22 фев — РИА Новости, Ольга Денисова. В постоянном представительстве России при ООН прошла церемония прощания с Виталием Чуркиным, который скоропостижно скончался в Нью-Йорке в понедельник.

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Траурная церемония проходила непублично, однако на нее пришли более ста человек — сотрудники миссии, постпреды стран-членов ООН, генеральный секретарь ООН и представители секретариата.

Все они возложили цветы к портрету Виталия Чуркина, выставленному в зале постпредства. Гроб с телом дипломата отправят в Россию позже в среду. Траурные мероприятия в Москве запланированы на 24 февраля.

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С прощальной речью на церемонии кратко выступили вдова Чуркина Ирина и сын Максим, а также заместители постпреда Петр Ильичев и Владимир Сафронков, генсек ООН Антониу Гутерреш, постпред Казахстана при всемирной организации Кайрат Умаров, постпред Колумбии Мария Эмма Велез, постпред США Никки Хейли.

Хейли, которая возглавила миссию США при ООН только в конце января, рассказала, что перед переездом в Нью-Йорк на новую должность, многие коллеги советовали ей готовиться к встрече с российским коллегой. «Виталий Чуркин — это характер», — вспоминает она наставления.

Однако же впервые встретившись с российским постпредом на заседании Совета Безопасности, «подумала, не такой уж и страшный». Услышав его выступление, она отметила, насколько энергично, эмоционально и даже заразительно говорил российский посол.

Потом уже у нас была личная встреча, и я сразу увидела в нем друга. Встретиться с ним, пообщаться и не подружиться было просто невозможно
Никки ХейлиПостоянный представитель США при ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что работал с российским постпредом еще будучи верховным комиссаром ООН по делам беженцев и высоко ценил дипломатическое мастерство Чуркина. Российский постпред, по его словам, пользовался в Совете Безопасности ООН непререкаемым авторитетом, а также «знал все и пользовался уважением сторон».

Если бы в раю были профессии, Чуркин, разумеется, продолжал бы свое дело
Антониу ГутеррешГенеральный секретарь ООН

Многие из присутствовавших послов, а также генсек ООН еще накануне оставили записи в книге соболезнований в российской миссии, она будет открыта до 23 февраля.

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