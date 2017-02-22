Сенсация от NASA: Ученые нашли семь похожих на Землю планет

Конференция началась в 00:00 по времени Астаны. На ней астрофизики сообщили об открытии семи похожих на Землю планет, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть вода, а вместе с ней и жизнь.

Планетная система красного карлика TRAPPIST-1 была обнаружена при помощи наземных и космических телескопов. Она расположена в 40 световых годах от Земли (235 триллионов миль).

Планеты назвали TRAPPIST-1b, c, d, e, f, g и h (по мере удаления от звезды), сообщает «Популярная механика».

Как отмечают ученые, четвертая, пятая и шестая от звезды планеты в системе TRAPPIST-1 находятся в обитаемой зоне своей звезды. Поэтому на них высока вероятность существования жидкой воды. На седьмой может оказаться слишком холодно, а на первых трех — слишком жарко.

Кроме того, известно, как часто они делают один оборот вокруг своей звезды: от полутора до 20 дней. Все планеты находятся гораздо ближе к звезде, чем в Солнечной системе: если TRAPPIST-1 поместить на место Солнца, то все ее планеты окажутся внутри орбиты Меркурия.

Планеты расположены так близко, что с каждой из них можно увидеть соседние, как Луну с Земли. По словам бельгийского астронома Микеля Жийона, атмосфера найденных экзопланет может быть похожа на атмосферу Земли или Венеры, а может быть и совсем иной.

«Это настоящий сюрприз», — заявил он.

Раньше ученые уже находили системы с семью планетами, но никогда они не были так похожи на Землю, пишет Meduza. Отметим, что новость о срочной пресс-конференции NASA накануне заинтриговала многих интернет-пользователей, которые предвкушали услышать сенсацию о нахождении внеземной жизни или инопланетян.

В соцсетях комментаторы оставляли восторженные комментарии вроде «кажется, началось», «неужели нашли» и «я знал, что доживу до этого». Также пользователи активно публиковали фотографии и картинки с пришельцами.