Вероника Лазарева из Челнов спела дуэтом с Анной Седоковой

Шанс спеть со звездой девушка получила как бонус к победе в конкурсе красоты среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана».

Композиция «Вселенная» начинается с ремарки Анны Седоковой о том, что она рада разделить эту песню с Вероникой. Она о том, что нужно верить в себя, в поддержку близких, и тогда Вселенная поможет.

«Я за ночь разучила песню, — рассказала Вероника Лазарева. — Она про то, что нельзя сдаваться, и очень подходит для нашего дуэта. Записывали его мы по частям, я работала в челнинской студии — спела первый куплет и припев. Запись войдёт в новый акустический альбом “Настоящее”. Певица назвала себя моей наставницей, так что я надеюсь, что у нас ещё будут совместные проекты».

Напомним, несмотря на врождённую аномалию развития конечностей, Вероника Лазарева поёт, играет на синтезаторе, пишет картины и даже танцует.