Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
США обрушились на РФ с обвинениями на заседании Совбеза ООН
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Ролик с танцующим малышом набрал более 100 миллионов просмотров
Собчак против Брежневой: последний шанс
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Катя Гордон отправилась рожать в прямом эфире
Ксения Собчак не может привыкнуть к роли мамы
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Сеть о поведении Порошенко на молебне по жертвам Майдана - СМИ
Наземный «Калибр» не дает покоя американцам – СМИ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
СМИ: действия Путина могут привести к ядерной катастрофе в Москве
«Прости меня, Петя»: Прилепин ответил Порошенко
Превышение скорости: власти хотят отменить «бесплатные» 20 км/ч
В Германии Lada Vesta стоит дороже, чем Skoda
Фоторепортажи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
10:09 (мск), источник: АиФ Казань

Вероника Лазарева из Челнов спела дуэтом с Анной Седоковой

Певица Анна Седокова записала дуэт с челнинкой Вероникой Лазаревой, о судьбе которой «АиФ-Казань» писал ранее.

Шанс спеть со звездой девушка получила как бонус к победе в конкурсе красоты среди женщин-инвалидов «Жемчужина Татарстана».

Композиция «Вселенная» начинается с ремарки Анны Седоковой о том, что она рада разделить эту песню с Вероникой. Она о том, что нужно верить в себя, в поддержку близких, и тогда Вселенная поможет.

«Я за ночь разучила песню, — рассказала Вероника Лазарева. — Она про то, что нельзя сдаваться, и очень подходит для нашего дуэта. Записывали его мы по частям, я работала в челнинской студии — спела первый куплет и припев. Запись войдёт в новый акустический альбом “Настоящее”. Певица назвала себя моей наставницей, так что я надеюсь, что у нас ещё будут совместные проекты».

Напомним, несмотря на врождённую аномалию развития конечностей, Вероника Лазарева поёт, играет на синтезаторе, пишет картины и даже танцует.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Сахар в воду не бросайте». Флорист о том, как выбрать и надолго сохранить цветы
Япония осудила планы по размещению дивизии РФ на Курилах
СМИ: Маккейн тайно посетил Сирию перед встречей с Эрдоганом
Умер актер Алексей Петренко
Иракские военные готовят штурм аэропорта Мосула
СМИ: американский журналист заявил о наличии компромата на CNN
В Нью-Йорке простились с Виталием Чуркиным
НАСА обнаружило три потенциально пригодные для жизни планеты
Спорт
Новая вершина «Краснодара»: «Фенербахче» повержен в Лиге Европы «Краснодар» сыграл в Стамбуле вничью 1:1 с турецким «Фенербахче» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Авто
«Внедорожную» версию «Логана» раскрыли до премьеры Румынский автопроизводитель Dacia рассекретил новый универсал Logan MCV, получивший приставку Stepway
Hi-Tech
Ученые NASA обнаружили необычные формы жизни Находку сделали в одной из пещер в Мексике. Она вселяет надежду на то, что подобные формы жизни также могут существовать и в космосе
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Голоса жильцов на собраниях планируют уравнять
Получателям бесплатной земли дадут льготные кредиты
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Леди
Датский секрет хюгге: как стать счастливым просто и быстро По статистике датчане — одна из самых счастливых наций в мире. В чем их секрет - рассказывает руководитель Института исследования счастья
Дети
Малыш, танцующий под Майкла Джексона, стал звездой интернета Ролик с 4-месячным Майлсом Баллардом, танцующим c папиной помощью под композицию Майкла Джексона, посмотрели более 150 миллионов раз.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь