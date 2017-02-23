Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards

Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

Он является обладателем многочисленных музыкальных наград, в том числе премий Grammy («Грэмми») и Brit Awards («Брит эвордс»). В 2004 году журнал «Роллинг стоун» поместил Боуи на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и 23-е — в рейтинге «100 величайших вокалистов всех времен».

Британская инди-рок группа из Манчестера «1975» получила премию в номинации «Лучший коллектив», а прорывом года признан хип-хоп певец и автор песен из Восточного Сассекса Рори Грэм, известный под псевдонимом Rag’n'Bone Man.

Лучшей британской исполнительницей названа 29-летняя шотландская певица и автор песен Эмели Санде. Она получала награду вместе с сестрой.

Участники церемонии почтили память певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир.