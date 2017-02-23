Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards
ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский
ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский
Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в
Он является обладателем многочисленных музыкальных наград, в том числе премий Grammy («Грэмми») и Brit Awards («Брит эвордс»). В 2004 году журнал «Роллинг стоун» поместил Боуи на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей
Лучшей британской исполнительницей названа 29-летняя шотландская певица и автор песен Эмели Санде. Она получала награду вместе с сестрой.
Британская
Участники церемонии почтили память певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир.
Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области