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00:20 (мск), источник: РИА Новости

Дэвиду Боуи посмертно присудили премию Brit Awards

ЛОНДОН, 23 фев — РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский рок-певец Дэвид Боуи, скончавшийся в начале прошлого года, стал лауреатом национальной музыкальной премии Brit Awards в номинации «Лучший исполнитель». Трансляцию церемонии ведет телеканал iTv.

Источник: AP 2017

Боуи скончался 10 января 2016 года в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени, с которым боролся последние полтора года. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

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Он является обладателем многочисленных музыкальных наград, в том числе премий Grammy («Грэмми») и Brit Awards («Брит эвордс»). В 2004 году журнал «Роллинг стоун» поместил Боуи на 39-е место в рейтинге «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и 23-е — в рейтинге «100 величайших вокалистов всех времен».

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Лучшей британской исполнительницей названа 29-летняя шотландская певица и автор песен Эмели Санде. Она получала награду вместе с сестрой.

Британская инди-рок группа из Манчестера «1975» получила премию в номинации «Лучший коллектив», а прорывом года признан хип-хоп певец и автор песен из Восточного Сассекса Рори Грэм, известный под псевдонимом Rag’n'Bone Man.

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Участники церемонии почтили память певца Джорджа Майкла, скончавшегося 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет у себя дома в английском графстве Оксфордшир.

Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года, начиная с 2000 года.

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