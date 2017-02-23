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07:26 (мск), источник: Вести Приморье

Оперативные группы охотнадзора в Приморье усилят служебными собаками

Эксперимент по использованию собак в оперативных группах охотнадзора начали в Приморском крае. Два щенка породы немецкая овчарка уже доставлены в регион из учебно-дрессировочного центра Иркутска и приступили к тренировкам.

«В практике охотнадзора это будет впервые: ранее сотрудники использовали своих собственных собак, которые не были обучены должным образом. Наш центр проявил инициативу и помог в приобретении породистых служебных собак», — сообщила ТАСС пресс-секретарь Дальневосточного филиала АНО «Центр «Амурский тигр» Альбина Кабалик.

Предполагается, что в оперативных группах охотнадзора собаки будут помогать искать по следам и задерживать браконьеров, обнаруживать спрятанное оружие и незаконную добычу.

Для двух щенков Гэтсби и Грэгги, доставленных из учебно-дрессировочного центра Иркутска, уже найдены напарники в оперативных группах. Вместе они пройдут курсы тренировок, в том числе с привлечением кинологов Дальневосточной оперативной таможни. Эта структура имеет большой опыт по применению собак для поиска частей тел убитых браконьерами животных.

«Наличие собак в оперативных группах — это не только элемент устрашения. Собачий нюх позволяет отыскать то, что невозможно найти человеку… собака всегда четко укажет, где спрятано оружие. Четвероногий помощник не только поможет найти, но и распутает следы, приведет, к месту разделки туши. В общем, работы для собак в охотнадзоре хватает, поэтому пока в качестве эксперимента, решено подготовить двух собак, а дальше посмотрим, насколько они реально эффективны», — отметил директор филиала Сергей Арамилев.

Оперативные группы охотнадзора Приморского края постоянно патрулируют леса региона. С начала этого года десятью оперативными группами проведено 222 природоохранных рейда, составлено 133 протокола о незаконной охоте, изъято 15 единиц незаконного оружия, в том числе 7 единиц с нарезным стволом.

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