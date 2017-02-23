Среднестатистический мужчина в Беларуси: 37 лет, горожанин, работает, женат

По данным официальной статистики, на 1 января 2012 года и на 1 января 2013 года численность мужчин в стране составляла 4 398 тыс., на 1 января 2012 года и на 1 января 2013 года численность мужчин в стране составляла 4 398 тыс., на 1 января 2012 года и на 1 января 2013 года численность мужчин в стране составляла 4 398 тыс., на 1 января 2016 года — 4 421 тыс.

В общей численности населения Беларуси на протяжении длительного периода времени удельный вес мужчин остается неизменным — 46,6%.

Три четверти мужского населения республики — горожане. Каждый пятый мужчина (20,3%) живет в Минске.

Средний возраст белорусских мужчин равняется 37 лет. Причем проживающие в сельской местности мужчины старше, чем мужчины-горожане (41 год и 36 лет соответственно).

В общей численности мужчин 65% находятся в трудоспособном возрасте, 16% — старше трудоспособного, каждый пятый — в возрасте младше трудоспособного. В числе занятых в экономике республики мужчины составляют 49,3%. Традиционно преимущественно мужскими являются такие виды экономической деятельности, как промышленность, строительство и транспорт.

В 2016 году в брак вступили 64,5 тыс. мужчин, при этом впервые создали семьи 46,1 тыс. мужчин. Средний возраст вступления в первый брак мужчин в 2016 году составил 27,8 года, в повторный брак — 41,3 года.

В среднем в Беларуси создавать семьи мужчины предпочитают в возрасте 20−29 лет. Причем каждый третий мужчина, заключивший брак в прошлом году, находился в возрасте 25−29 лет, каждый четвертый — в возрасте 20−24 года.

23 февраля отмечается День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Этот день многими воспринимается также как праздник мужчин.