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10:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске подготовили проект будущего сквера геологов

Парковая зона будет разделена на три части.

В Красноярске на пересечении ул. Вейнбаума и ул. Карла Маркса, рядом со здание краевого Геологического общества, появится новый сквер. Участники экспертной группы подготовили схему планировки будущего парка. Данный проект уже получил одобрение краевого правительства.

Сквер планируется разделить на три зоны. По периметру парка высадят кустарники и деревья. Также в сквере будет установлен памятник геологам. Статую установят на каменном постаменте, вокруг разместят гранитные плиты с названием самых крупных месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае.

«Были жаркие споры, в итоге родился образ — он менялся несколько раз. Должен ли быть посох, карабин. Должна ли быть собака. Где он должен стоять — на реке или около скалы. Мы нашли компромиссный вариант, когда есть скала как задник композиции и прислоненный карабин, как атрибут выхода на маршрут», — рассказал телеканалу «Енисей» гендиректор компании-проектировщика Владимир Вопилов.

Добавим, что первый камень в сквере будет заложен уже 2 апреля. Остальные работы запланированы на летнее время.

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