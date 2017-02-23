Мэр Омска Двораковский и спикер горсовета Горст поздравили с 23 Февраля военнослужащих
Первые лица Омска считают, что День защитника Отечества — это праздник тех, кто оберегает Родину.
Первые лица Омска считают, что День защитника Отечества — это праздник тех, кто оберегает Родину.
Мэр Омска Вячеслав Двораковский и председатель Омского горсовета Галина Горст на сайте мэрии поздравили омичей с Днём защитника Отечества. Первые лица города придерживаются мнения, что поздравлений достойны только бывшие и нынешние военнослужащие, а не все граждане с мужским полом в документах.
Вячеслав Двораковский и Галина Горст:
— Мы отдаём дань уважения и признательности
На открытке от мэрии помещено фото бойца, готового к военной операции в горячей точке — с огнестрельным оружием и с лицом, для маскировки раскрашенным под камуфляж.