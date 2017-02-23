Мэр Омска Двораковский и спикер горсовета Горст поздравили с 23 Февраля военнослужащих

Мэр Омска Вячеслав Двораковский и председатель Омского горсовета Галина Горст на сайте мэрии поздравили омичей с Днём защитника Отечества. Первые лица города придерживаются мнения, что поздравлений достойны только бывшие и нынешние военнослужащие, а не все граждане с мужским полом в документах.

Вячеслав Двораковский и Галина Горст:

— Мы отдаём дань уважения и признательности воинам-омичам, кто честно служил и служит России, оберегая её от внешних и внутренних врагов. Слова искренней благодарности и глубокой признательности адресуем ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, всем, кто прошёл многочисленные горячие точки, в том числе на Северном Кавказе и в Средней Азии. Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

На открытке от мэрии помещено фото бойца, готового к военной операции в горячей точке — с огнестрельным оружием и с лицом, для маскировки раскрашенным под камуфляж.