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09:48 (мск), источник: БЕЛТА

Ожидаемая продолжительность жизни белорусов в 2020 году превысит 75 лет

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2020 году в Беларуси вырастет до 75,3 года. Такая информация содержится в постановлении Совета Министров от 9 февраля 2017 года № 111, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2017

Постановление вносит изменения в государственную программу «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016−2020 годы.

Так, сводным целевым показателем государственной программы и целевыми показателями подпрограмм предусматривается обеспечить к 2020 году увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,3 года (ранее увеличение предполагалось до 74,6 года). В 2017 году этот показатель должен составить 74,3 года.

Кроме того, в скорректированной госпрограмме обозначено снижение в 2017 году детской смертности в возрасте от 0 до 18 лет до 41,3 просантимилле на 100 тыс. человек, в 2019 году — до 40,8 просантимилле на 100 тыс. человек.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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