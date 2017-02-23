Губернатор и председатель облдумы поздравили воронежцев с Днем защитника Отечества

Воронежская область вместе со всей страной отмечает День защитника Отечества в четверг, 23 февраля. В праздничный день к жителям города, особенно к ветеранам и военнослужащим, обратились губернатор Алексей Гордеев и председатель областной думы Владимир Нетесов.

Первые лица региона подчеркнули, что 23 февраля — праздник всех мужчин, которые «ратным и мирным трудом обеспечивают безопасность и благосостояние страны».

— Нашим землякам принадлежит значимая роль в решение этих задач. Воронежцы продолжают славные традиции ветеранов и несут доблестную службу в рядах Вооруженных сил России. Новые поколения постигают передовую военную науку в воронежской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Ученые и инженеры наших научно-исследовательских институтов, предприятий оборонно-промышленного комплекса, реализуют уникальные проекты по модернизации Российской Армии, — отметило руководство региона.

Алексей Гордеев и Владимир Нетесов добавили, что немалая заслуга сильной половины человечества в том, что Воронежская область является одним из ведущих центров развития промышленности и сельского хозяйства в стране.

— Дорогие земляки! Уважаемые военнослужащие всех родов войск и ветераны Вооруженных сил! Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, счастья и благополучия. Мира и добрых событий! — завершили праздничное обращение первые лица региона.