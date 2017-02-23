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10:43 (мск), источник: АиФ Красноярск

Жителей Красноярского края приглашают на взятие снежного городка

В Сухобузимо пройдут празднования фестиваля «Сибирская Масленица».

В воскресенье, 26 февраля на Центральной площади п. Сухобузимо Красноярского края будут приходить празднования фестиваля «Сибирская Масленица».

Весь день будут работать торговые ряды и подворья, где гостям предложат продукты местных производителей. Помимо главного масленичного угощения — блинов с различными начинками — на фестивале можно будет попробовать традиционные для этого праздника блюда: деруны, пряженцы, драчену, стерляжью уху, рыбные пироги и многое другое. Впервые в этом году на фестивале заработает «Пельменная».

Народные умельцы презентуют свои изделия на ярмарке, которая пройдет в сельском Дворце культуры, проведут мастер-классы по валянию, плетению из берёсты, изготовлению народной куклы. Кроме того, состоится показ тематических мультфильмов. Для удобства родителей с маленькими детьми будет работать комната матери и ребёнка.

Любители активного отдыха посоревнуются в метании снежков и стрельбе из рогатки, можно будет прокатиться на собачьих упряжках и русской тройке, поиграть в кёрлинг.

В Сухобузимском также откроются локации с конкурсными программами, а на сцене выступят творческие фольклорные коллективы Красноярска, а также Сухобузимского и соседних районов.

«На фестиваль ежегодно приезжают несколько тысяч человек, в прошлом году было свыше 10 тысяч, — говорит Алексей Демидюк, начальник отдела культуры Сухобузимского района. — Центральным мероприятием гуляния станет взятие “Снежного городка” — народная сибирская забава, прославленная художником Василием Суриковым».

Завершится праздник традиционно сожжением чучела Масленицы и общим хороводом гостей и участников фестиваля.

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