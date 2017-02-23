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08:47 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов возложил цветы к Вечному огню в уфимском парке Победы

УФА, 23 фев 2017. /ИА «Башинформ"/. 23 февраля в уфимском парке Победы Глава Башкортостана Рустэм Хамитов принял участие в торжественной церемонии в честь Дня защитника Отечества.

Глава республики возложил живые цветы к памятнику, посвящённому бессмертному подвигу Героев Советского Союза Александра Матросова и Миннигали Губайдуллина, у подножия которого горит Вечный огонь. В память о павших героях была объявлена минута молчания.

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