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09:58 (мск), источник: Publika.md

Жители Страшен рискуют жизнью, отправляясь на работу

Сотни жителей Страшен ежедневно сталкиваются с дилеммой: перейти трассу через старый ветхий мост или пойти в обход по железнодорожным путям.

Источник: Publika.md

В обоих случаях им приходится рисковать жизнью. Построенный в 83-ом году пешеходный мост может рухнуть в любой момент.

«По той дороге ходим, мимо вокзала, под вагонами. Это очень опасно, а если идет поезд, то пройти и вовсе нельзя».

Дорога на работу Владимира Дубля похожа на полосу препятствий. Мужчина говорит, что пешеходный мост давно проржавел, в нем много трещин и ям. Но ремонтировать его никто не спешит.

«Нельзя точно сказать насколько тонкие эти плиты, они даже не закреплены между собой и могут упасть в любой день. Груз будет слишком большой и все обвалится», — сказал житель Страшенского района Владимир Дубля.

«Честно сказать, порой страшно по нему ходить, но делать нечего, приходится. Посмотрите, в каком он состоянии. Тут очень опасно ходить».

Получить комментарий местных властей нам не удалось. В Госадминистрации автомобильных дорог говорят, что вместо старого моста должны построить новый. Но это произойдет одновременно с ремонтом национальной трассы Кишинев-Унгены.

«Ремонт этого пешеходного моста предусмотрен проектом строительства. Должны возвести новую колонну прямо на одной из полос движения. Есть решение об изменении всего проекта и строительстве нового моста», — сообщил сотрудник Госадминистрации дорог Геннадий Горя.

Новый пешеходный мост построят в 20 метрах от нынешнего. Проект обойдется в 11 миллионов 300 тысяч леев. Работы начнутся в марте и должны завершиться до конца нынешнего года.

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