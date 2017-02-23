Не замерзли? Первая авария — тревожный звонок

Без горячей воды и тепла остались жители 50 домов Рудничного района. Через час после аварии тепло в дома кемеровчан вернули.

Помогли резервы.

От замерзания кемеровчан спасла резервная схема теплоснабжения. «Сбоя в теплоснабжении Рудничного района удалось не допустить, потребителей с котельной № 27 переключили через технологически связанные тепловые сети на котельную № 45. Одновременно начали восстановление электроснабжения котельной по временной схеме. Температура в квартирах кемеровчан не понизилась ниже нормы», — прокомментировал последствия аварии Константин НЕДОСЕКИН, генеральный директор АО «Теплоэнерго».

На место аварии сразу выехали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и глава Кемерова Илья Середюк. Градоначальник случившийся инцидент пока не прокомментировал. В пресс-службе городской администрации объяснили, что пока эксперты выясняют причины возгорания трансформатора, рано говорить, что будут делать власти, чтобы подобное не повторилось.

Вообще у жителей Рудничного района не было шансов остаться без тепла, потому что кроме местных котельных район готова отапливать и Кемеровская ТЭЦ. В ближайшие годы именно она должна стать основным источником тепла для «Радуги» вместо котельных № 27 и 45.

Первый опыт.

Сейчас эксперты расследуют обстоятельства и выясняют причины возгорания трансформатора. В городской администрации заверяют, что кемеровчане перебоев в теплоснабжении не почувствовали. «В пятницу домой после работы пришла около восьми часов вечера. В квартире было тепло, из крана шла горячая вода. Поэтому если бы мне не рассказали о пожаре на котельной, я бы о нём даже не знала», — рассказала жительница Рудничного района Елена Опрук. Возможно, последствия аварии кемеровчане не ощутили на себе как раз потому, что находились в этот момент на работе. Погода тоже помогла — было довольно тепло.