Не замерзли? Первая авария — тревожный звонок
В пятницу, 17 февраля, в Кемерове на котельной № 27 АО «Теплоэнерго» загорелся трансформатор. В результате произошло полное отключение электроснабжения котельной.
В пятницу, 17 февраля, в Кемерове на котельной № 27 АО «Теплоэнерго» загорелся трансформатор. В результате произошло полное отключение электроснабжения котельной.
Без горячей воды и тепла остались жители 50 домов Рудничного района. Через час после аварии тепло в дома кемеровчан вернули.
Помогли резервы.
От замерзания кемеровчан спасла резервная схема теплоснабжения. «Сбоя в теплоснабжении Рудничного района удалось не допустить, потребителей с котельной № 27 переключили через технологически связанные тепловые сети на котельную № 45. Одновременно начали восстановление электроснабжения котельной по временной схеме. Температура в квартирах кемеровчан не понизилась ниже нормы», — прокомментировал последствия аварии Константин НЕДОСЕКИН, генеральный директор АО «Теплоэнерго».
На место аварии сразу выехали первый заместитель губернатора Владимир Чернов и глава Кемерова Илья Середюк. Градоначальник случившийся инцидент пока не прокомментировал. В
Вообще у жителей Рудничного района не было шансов остаться без тепла, потому что кроме местных котельных район готова отапливать и Кемеровская ТЭЦ. В ближайшие годы именно она должна стать основным источником тепла для «Радуги» вместо котельных № 27 и 45.
Первый опыт.
Сейчас эксперты расследуют обстоятельства и выясняют причины возгорания трансформатора. В городской администрации заверяют, что кемеровчане перебоев в теплоснабжении не почувствовали. «В пятницу домой после работы пришла около восьми часов вечера. В квартире было тепло, из крана шла горячая вода. Поэтому если бы мне не рассказали о пожаре на котельной, я бы о нём даже не знала», — рассказала жительница Рудничного района Елена Опрук. Возможно, последствия аварии кемеровчане не ощутили на себе как раз потому, что находились в этот момент на работе. Погода тоже помогла — было довольно тепло.
Действительно, последствия аварии оказались не такими серьёзными, как, например, в Новокузнецке в 2012 г. Когда в январе произошла авария на